Business news: Libia, Onu, crescono preoccupazioni per forniture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre crescono le preoccupazioni sulla disponibilità di acqua in Libia a causa dei cambiamenti climatici e dei conflitti, l'ufficio umanitario delle Nazioni Unite (Unocha) commemora la Giornata mondiale dell'aiuto umanitario e ha lanciato “#TheHumanRace”, una campagna globale per l'azione per il clima in solidarietà con le persone nei Paesi più a rischio di catastrofi e quelli più duramente colpiti dai cambiamenti climatici. Secondo quanto si legge in una nota dell’Unocha, le recenti ondate di caldo in tutta la Libia, tra interruzioni acute dell'elettricità e la rapida diffusione di Covid-19, nonché danni continui al sistema idrico e l'essiccazione della diga di Wadi Kaam rappresentano gravi minacce per la vita delle persone mentre il tempo stringe per agire. "Siamo estremamente preoccupati per le condizioni meteorologiche estreme e i cambiamenti climatici in Libia su vasta scala tanto che le persone e le comunità umanitarie e di sviluppo non possono gestire", afferma Justin Brady, capo dell'ufficio dell'Unocha per la Libia. (segue) (Res)