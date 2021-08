Business news: Emirati, Dp World, nel primo semestre profitti in aumento del 52 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Dp World, operatore portuale emiratino, ha affermato che nel primo semestre i suoi profitti sono aumentati di circa il 52 per cento, spinti da maggiori entrate, mentre il commercio globale ha registrato un rimbalzo a livello globale dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. L'utile totale attribuibile ai proprietari della società per il semestre fino alla fine di giugno è salito a 475 milioni di dollari, afferma un comunicato della società. Le entrate sono aumentate del 21,3 per cento su base annua, a 4,94 miliardi di dollari. "Questa crescita significativa dimostra ancora una volta che siamo nella posizione giusta", ha affermato Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente e amministratore delegato del gruppo Dp World. (Res)