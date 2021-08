Business news: governo Siria, operativo nuovo giacimento gas nella zona rurale di Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo giacimento di gas sarà operativo nell’area di Al Furqalus nella campagna orientale di Homs, in Siria, con una produzione di 300 mila metri cubi al giorno. Lo riferisce l’agenzia del governo siriano “Sana”, riprendendo una dichiarazione del ministro del Petrolio siriano, Bassam Tohme. Il ministero ha spiegato che l'analisi chimica della qualità del gas prodotto indica che sarà utilizzato per le centrali elettriche e non avrà un impatto significativo sul gas per uso domestico. Il pozzo, denominato “Abu Rabah 24”, arriva circa due settimane dopo l'operazione del pozzo di gas “Deir Atiyah 5”, che serve le centrali termiche e la cui capacità produttiva è ancora in fase di test. (Res)