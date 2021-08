Business news: Iran-Cina, provincia Zanjan sigla memorandum d’intesa con Pechino su commerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio della provincia di Zanjan ha siglato un memorandum d’intesa con la Camera di commercio congiunta Iran-Cina per aumentare le esportazioni dalla regione iraniana verso il Paese asiatico. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa iraniana “Irna” il presidente della Camera di Zanjan, Ali Yeganeh Fard. Obiettivo del memorandum è sviluppare i legami economici tra i due Paesi, e potenziare le esportazioni non-petrolifere dell’Iran, ha sottolineato Fard. In base all’accordo, la parte iraniana invierà delegazioni commerciali in Cina e si investirà in joint venture con la parte cinese, oltre ad attrarre investimenti da parte di imprenditori cinesi. (Res)