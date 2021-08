Ostia: Picca (Lega), ciclabile elettorale, Raggi spieghi bocciatura Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio della sindaca Raggi sul fine lavori per la ciclabile sul lungomare omette di raccontare ai cittadini la verità, ovvero che su quell'intervento pende ancora la bocciatura del ministero dei Trasporti ma soprattutto una serie di complicazioni e danni segnalati da residenti e attivitá commerciali, a partire dalla cancellazione di centinaia di posti auto senza creare alternative, fino all'assenza di aree carico scarico che rende pericolosissimo il lungomare e a chilometri di verde incolto e asfalto colabrodo". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio. (segue) (Com)