Russia: ministero Esteri, la risposta alle sanzioni Usa sarà "dura e adeguata"

- La risposta della Russia alle sanzioni statunitensi sarà "dura e adeguata". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riportato dal quotidiano "Kommersant". Secondo la portavoce, le sanzioni degli Usa alla Russia sono "dettate dalla mancanza di volontà di politica e dalla riluttanza a sviluppare le relazioni russo-statunitensi su una base di partenariato". "Ancora una volta è in corso una provocazione organizzata dai servizi segreti occidentali con il presunto avvelenamento di Aleksej Navalnjy, insieme a minacce alle aziende coinvolte nel progetto quasi ultimato del Nord Stream 2", ha commentato Zakharova. La portavoce ha poi fatto notare come le sanzioni sono state introdotte in concomitanza con la crisi in Afghanistan, che definisce "il più grande fallimento della politica estera degli Stati Uniti". (segue) (Rum)