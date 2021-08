Business news: Giappone primo fornitore di assistenza allo sviluppo tra i Paesi del G7 nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è stato il primo tra i Paesi membri del G7 per l'entità dell’assistenza internazionale allo sviluppo nel 2020, a dispetto dell’impatto causato dalla pandemia di coronavirus sulla terza economia del Globo. È quanto emerge da uno studio presentato da Kiyoshi Kodera, ex funzionario del ministero delle Finanze giapponese e della Banca mondiale. Secondo lo studio, lo scorso anno il Giappone ha fornito assistenza finanziaria allo sviluppo per un importo complessivo di 5,1 miliardi di dollari, più di Germania (4,4 miliardi di dollari), Francia (1,9 miliardi) e Canada (un miliardo di dollari). Tra gli altri Paesi del G7, lo scorso anno il Regno Unito ha stanziato per l’assistenza internazionale allo sviluppo 990 milioni di dollari, gli Stati Uniti 103 milioni di dollari e l’Italia 50 milioni di dollari. “Se confrontiamo i dati dei Paesi del G7, possiamo verificare che il Giappone ha giocato un ruolo significativo come donatore di primo piano anche durante il periodo della crisi del coronavirus”, ha dichiarato Kodera. Gran parte dei fondi destinati all’assistenza allo sviluppo, stanziati in un anno che ha registrato una contrazione record del prodotto interno lordo giapponese – meno 4,8 per cento annuo – sono andati a Paesi asiatici. Kodera prevede che quest’anno gli Stati Uniti supereranno il Giappone come primo Paese donatore del G-7, anche tramite il contributo di 2 miliardi di dollari decretato dall’amministrazione del presidente Joe Biden all’iniziativa Covax per la condivisione globale di vaccini contro la Covid-19. (Git)