Cultura: assessora Roma, Museo unico romano? Da Calenda provocazione elettorale no progetto serio (4)

- "I Musei capitolini, e ancora di più il Sistema dei Musei Civici, non sono paragonabili al Louvre per storia, collezioni e museologia, e tanto meno ha senso basare un confronto tra musei sui metri quadrati su cui si sviluppano.Al contrario va caratterizzato ancora di più ognuno dei musei civici, anche con un direttore per ogni museo, diversificandone l’offerta, garantendo così per ognuno un’esperienza di visita unica. Per poi metterli in rete e implementare i percorsi tematici. Si può certamente lavorare di più sulla valorizzazione, sulla comunicazione e sulla messa a sistema dei musei e dei siti archeologici capitolini e statali, ma non possiamo ragionare intorno alla quantità dei metri quadrati. I musei non sono supermercati a cui applicare mere strategie di marketing commerciale, ma luoghi di conoscenza e di socialità. Ben vengano quindi le considerazioni (e non le provocazioni) sul ruolo dei musei nella società". (segue) (Rer)