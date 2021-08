Business news: India, inflazione all’ingrosso all’11,6 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è scesa leggermente a luglio, all’11,6 per cento su base annua, dopo il 12,07 per cento di giugno. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’industria. Il tasso elevato è attribuito al petrolio grezzo, al gas naturale, agli oli minerali, ai metalli di base, ai generi alimentari, ai prodotti tessili e chimici. Sempre a luglio l’inflazione al dettaglio è salita del 5,6 per cento su base annua, dopo il 6,3 per cento di giugno. La moderazione è attribuita soprattutto ai generi alimentari, che rappresentano il 39 per cento del paniere e il cui tasso è sceso dal 5,1 al quattro per cento. Il livello dei prezzi al consumo, benché il più basso da tre mesi, è ancora al di sopra dell’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale: quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. L’istituto ha previsto un indice del 5,9 per cento nel trimestre che si chiuderà a settembre e uno del 5,7 per cento nell’intero anno fiscale, iniziato ad aprile. (Inn)