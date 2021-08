Business news: Corea del Sud-Kazakhstan, firmati accordi per 1,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita in Corea del Sud del presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è stata organizzata una tavola rotonda imprenditoriale, a seguito della quale sono stati firmati accordi per 1,7 miliardi di dollari. Il Kazakhstan è attualmente il più grande partner commerciale della Corea del Sud in Asia centrale: gli scambi tra i due Paesi sono quasi triplicati tra il 2017 e il 2019, passando da 1,5 a 4,2 miliardi di dollari, per poi scendere l’anno scorso a 3,08 per cento a causa della pandemia di coronavirus. Circa 550 compagnie sudcoreane operano in Kazakhstan. Gli accordi sono 34, di cui 21 documenti commerciali, e riguardano, tra l’altro, la realizzazione congiunta di progetti di investimento e il trasferimento di tecnologie sudcoreane efficienti e rispettose dell’ambiente. (Git)