Business news: Cina, regolamento protezione infrastrutture informatiche cruciali in vigore da settembre

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha firmato il decreto sul regolamento per la protezione delle infrastrutture informatiche cruciali, fissando l’entrata in vigore al primo settembre. Il campo di applicazione riguarda le reti e i sistemi informativi in cui la perdita di dati avrebbe gravi implicazioni per la sicurezza nazionale: sono compresi le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti e altri settori. La protezione comprende misure di monitoraggio e difesa da minacce quali attacchi, intrusioni, interferenze e distruzioni e altre attività illegali. Verrà creato un meccanismo di condivisione delle informazioni tra i dipartimenti competenti. Inoltre saranno incoraggiati lo sviluppo di competenze e la formazione continua in questo campo. Il regolamento stabilisce i principi e gli obiettivi della protezione e definisce il sistema di supervisione e gestione. Vengono chiarite l’organizzazione e le procedure di lavoro nonché le responsabilità degli operatori. L’ultima parte del documento, infine, è dedicata alle sanzioni. (Cip)