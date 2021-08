Business news: Vietnam, governo valuta taglio produzione di riso a sostegno dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam è pronto a valutare un taglio della produzione di riso in alcune aree del Paese per tentare di arginare il calo dei prezzi di quel bene alimentare. Lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura vietnamita. Nel Paese diversi coltivatori faticano a sostenere i costi per l’avvio di una nuova stagione produttiva a causa del calo della domanda e delle limitazioni agli spostamenti interni decretate per far fronte alla pandemia di coronavirus. Tali restrizioni hanno causato una frammentazione del mercato interno del riso, e una crisi di eccesso dell’offerta in alcune aree del Paese. Il ministro dell’Agricoltura vietnamita, Le Minh Hoan, ha spiegato che il governo “deve prendere in considerazione piani per una riduzione delle aree destinate alla produzione del riso, e la conversione di queste ultime a colture più redditizie”. I prezzi del riso vietnamita a grano medio rotto 5 per cento sono calati a circa 390 dollari a tonnellata, ai minimi da febbraio 2020. Il Vietnam è ad oggi il terzo maggiore esportatore di riso al mondo dopo India e Thailandia. Hoan non ha precisato l’entità dei possibili tagli alla superficie coltivata a risaie, ma secondo i media vietnamiti il ridimensionamento potrebbe essere nell’ordine del 5,4 per cento entro il 2030, a 3,5 milioni di ettari. (Fim)