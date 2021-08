Business news: Cina, Xi rilancia obiettivo prosperità comune e invoca più controllo sulla finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha sottolineato la necessità di promuovere la prosperità comune nel perseguimento di uno sviluppo di alta qualità e di prevenire i principali rischi finanziari. Xi ne ha parlato nel suo intervento nella decima riunione del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici del Partito comunista, riferito dall’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”. La prosperità comune è un requisito essenziale del socialismo e una caratteristica chiave della modernizzazione in stile cinese, ha affermato il leader di Pechino. Osservando che la finanza è il fulcro dell'economia moderna, Xi ha invocato un’azione decisa per contenerne i rischi. L’indicazione del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici è di stabilire politiche pubbliche e un sistema di distribuzione ragionevole. Il Comitato si è espresso per la protezione dei diritti di proprietà, dei diritti di proprietà intellettuale e dei guadagni legittimi e per la regolamentazione di diversi tipi di capitale. (Cip)