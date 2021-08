Business news: Giappone, governo limita le acquisizioni straniere nel settore delle terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha adottato una misura tesa a proteggere l’industria nazionale delle terre rare, aggiungendo quel settore alla lista dei comparti economici strategici sottoposti a vincoli agli investimenti stranieri. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’iniziativa va inserita nel contesto delle politiche elaborate dal Giappone per porre rimedio alle vulnerabilità delle sue catene di fornitura essenziali. Il nuovo provvedimento del governo giapponese interessa in particolare 34 materiali, inclusi cobalto e titanio, cruciali nella produzione di leghe composite avanzate e componenti per l’elettromobilità. Qualsiasi investimento estero in aziende giapponesi che operano nel campo delle terre rare dovrà essere preventivamente notificato alle autorità giapponesi, che estenderanno la loro supervisione anche su attività accessorie quali la prospezione e l’estrazione mineraria, la costruzione di navi per l’esplorazione dei fondali, l’analisi e la costruzione di infrastrutture portuali. Ad oggi il Giappone importa la maggior parte delle terre rare impiegate nell’ambito dei processi produttivi della sua industria, ma Tokyo ha intensificato da anni le attività di ricerca, sviluppo ed esplorazione necessarie a giungere ad una maggiore autosufficienza delle sue catene di fornitura, puntando in particolare sulle risorse celate dai fondali oceanici a sud dell’Arcipelago del Giappone. (Git)