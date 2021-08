Colombia: accordo con Usa per ospitare temporaneamente afghani in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ospiterà temporaneamente gli afghani in fuga da Kabul dopo il ritorno dei talebani nell’attesa che ottengano l’autorizzazione per entrare negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il presidente Ivan Duque, senza specificare il numero delle persone che verranno accolte. “Ci uniamo al gruppo di paesi che sostengono gli Stati Uniti facendo in modo che i cittadini dell'Afghanistan che hanno fornito aiuto a Washington per anni e che sono in procinto di registrarsi e migrare in quel paese, possano restare in Colombia temporaneamente”, ha detto Duque, precisando che tutti i costi saranno coperti dagli Stati Uniti. (Mec)