Francia: Covid, vaccinato con almeno una dose oltre il 56 per cento dei giovani fra 12 e 17 anni

- Oltre il 56 per cento dei cittadini francesi fra i 12 e i 17 anni di età ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Lo ha reso noto oggi l’autorità sanitaria della Francia, come riferisce l’emittente “France info”. Il governo intende accelerare sulle vaccinazioni per gli adolescenti, prima del ritorno nelle scuole. I giovani della fascia di età 12-17 sarebbero spinti alla vaccinazione anche per la necessità di ottenere il pass sanitari, necessario per accedere in vari locali pubblici, come cinema e bar. (Frp)