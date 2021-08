Egitto: esportazioni non petrolifere in aumento del 22 per cento da gennaio a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni egiziane non petrolifere hanno registrato un aumento del 22 per cento nei primi 7 mesi del 2021, raggiungendo i 17,70 miliardi di dollari, rispetto ai circa 14,55 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo del 2020. Lo ha annunciato la ministra egiziana del Commercio e dell'Industria, Nevin Gamea. Nello stesso periodo di riferimento, le importazioni egiziane sono aumentate dell'11 per cento, pari a 42,39 miliardi di dollari, rispetto ai 38,89 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020. Le esportazioni egiziane verso l'Unione Europea hanno toccato i 5,57 miliardi di dollari, in aumento del 46 per cento rispetto ai 3,82 miliardi di dollari dello stesso periodo nel 2020. Al contrario, le esportazioni verso i Paesi arabi sono state di 5,35 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 5,49 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2020. In crescita anche le esportazioni verso i Paesi africani, pari a 1,07 milioni di dollari (+26 per cento), e verso gli Stati Uniti, pari a 1,29 miliardi di dollari (+51 per cento rispetto al 2020). Nei primi sette mesi del 2021, l'Egitto ha esportato verso l'Italia beni per un valore di 999 milioni di dollari, primo Paese europeo di destinazione dell'export egiziano. A seguire Malta, con 715 milioni di dollari, Regno Unito e Irlanda del Nord, con 597 milioni di dollari, e Spagna, con 609 milioni di dollari. Tra i primi dieci Paesi esportatori nel mercato egiziano nei primi 7 mesi di quest'anno ci sono la Cina, con un valore di 7,52 miliardi di dollari, gli Stati Uniti, con 3,33 miliardi di dollari, la Germania, con 244 miliardi di dollari, la Turchia, con 2,10 miliardi di dollari, e la Russia, con 1,87 miliardi di dollari. A seguire, vi sono l'India, con 1,62 miliardi di dollari, gli Emirati Arabi Uniti che hanno esportato beni per 1,35 miliardi di dollari, l'Arabia Saudita con 1,21 miliardi di dollari, la Francia con 1,17 miliardi di dollari, e l'Ucraina con 1,14 miliardi di dollari. (Cae)