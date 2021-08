Gino Strada: Sala, uomo unico, di intitolazioni ne parleremo dopo questa giornata - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha spiegato di essere venuto oggi alla camera ardente di Gino Strada "con la duplice veste: di sindaco in primis, e di amico. Eravamo amici e oggi ho tanti ricordi di momenti insieme”. “Io di Gino, come tutti noi, apprezzavo quello che ha fatto e secondo me aveva una caratteristica particolare: lui non parlava mai al passato, guardava sempre avanti al futuro e in questo era veramente straordinario, anche unico”, ha concluso Sala. (Video: Agenzia Nova) (Rem)