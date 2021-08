Ostia: Picca (Lega), ciclabile elettorale, Raggi spieghi bocciatura Mit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accelerare su un progetto così impattante a poche settimane dal voto - aggiunge Picca - significa solo voler speculare sulle spalle dei cittadini. Come Lega siamo favorevoli alla realizzazione di piste ciclabili in un territorio che ha una pineta grandissima, ma pensiamo che si possa intervenire in molte aree che potrebbero prestarsi a simili progetti senza impattare sul centro abitato. Da Raggi 'ciclabile elettorale'. Alla sindaca consigliamo di venire più spesso ad Ostia e non solo per tagliare nastri ma per ascoltare le istanze dei cittadini su temi nevralgici come, ad esempio, la polpetta avvelenata che il Comune e la Regione Lazio stanno preparando ai pendolari con la cancellazione di sette fermate della Roma Lido a settembre", conclude. (Com)