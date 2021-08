Gino strada: Don Ciotti, con lui Paese perde un po' di coraggio - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Con la perdita di Gino Strada questo Paese “perde un po' di coraggio, lui ci ha insegnato che bisogna avere il coraggio di avere più coraggio, ci ha insegnato nei fatti e non solo nelle parole che bisogna alzare la voce quando tocchiamo con mano la povertà e le diseguaglianze". Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore di "Libera", al suo arrivo alla camera ardente allestita per Gino Strada alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)