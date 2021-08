Milano 2021: Sala, entro fine mese presenteremo programma,da adesso in poi bisognerà parlare di quello - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Da adesso in poi credo ognuno debba parlare del suo programma. Prima di fine mese, presenteremo il programma e quella sarà la base su cui chiederemo la riconferma dei milanesi”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla camera ardente di Gino Strada aperta presso la sede di Emergency in via Santa Croce a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)