Gino Strada: Insinna, se vivessimo come ci ha insegnato sarebbe un mondo perfetto - Video

- “Se tutti vivessimo come ci ha insegnato Gino Strada sarebbe un mondo perfetto dove tutti possono essere curati e tutti si prendono cura di chi ha bisogno”. Lo ha detto il presentatore Flavio Insinna arrivando alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano per dare l'estremo saluto a Gino Strada insieme a tantissime persone in fila per entrare alla camera ardente. (Video: Agenzia Nova) (Rem)