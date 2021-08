Cultura: assessora Roma, Museo unico romano? Da Calenda provocazione elettorale no progetto serio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre esiste già un museo di Roma Capitale - aggiunge l'assessora - che celebra la storia della città antica. È il Museo della Civiltà Romana, chiuso da qualche tempo per interventi di risanamento strutturale e di adeguamento alle norme di sicurezza, per il quale sono stati appena stanziati altri 18 milioni di euro dall’Unione Europea. Fanno parte del progetto 'Caput Mundi'n presentato da più istituzioni, finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui circa la metà sono destinati a Roma Capitale. Una buona notizia per la nostra città. Grazie al lavoro congiunto tra l’assessorato alla Crescita Culturale e la Sovrintendenza, con i fondi del Pnrr già stanziati dal Ministero del Turismo, la città tornerà a fruire del Museo della Civiltà Romana, luogo caro, soprattutto, ai romani". (segue) (Rer)