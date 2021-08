Turismo: Garavaglia, numeri buoni, vicini a 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri sul turismo in Italia “sono molto buoni, ma essendo un uomo prudente preferisco darli a consuntivo. L'obiettivo è arrivare ai numeri dell'estate 2019 e non ci siamo lontani". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia al Meeting di Rimini. "stiamo già guardando oltre - ha aggiunto -. Adesso, ci interessa la stagione invernale, abbiamo tutte le carte in regola per aprire una nuova stagione invernale serena come questa stagione estiva. Siamo davvero alla ripartenza".(Rin)