Covid: Garavaglia, Italia più sicura di altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è "molto più sicura di altri Paesi, come ad esempio la Spagna che ha dovuto ripristinare addirittura il coprifuoco. Il nostro Paese è ancora tranquillamente tutto in zona bianca, anche se la settimana prossima potrebbe cambiare qualcosa. Ma, di fatto, abbiamo numeri ancora molto positivi". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia al Meeting di Rimini. Quanto agli albergatori, ha aggiunto, "tutto quello che era previsto per questo settore è già stato stanziato. Devono ancora essere erogati i finanziamenti che riguardano gli impianti sciistici, pari a 460 milioni di euro. Abbiamo già ottenuto il via libera della Ue, ma purtroppo non è stato chiesto prima, per cui il ritardo è dovuto al fatto che il governo precedente non aveva attivato la procedura. Adesso, dopo il via dell’Europa, il decreto è alla Corte dei Conti e nei suoi tempi tecnici i fondi per gli impianti saranno finalmente sbloccati".(Rin)