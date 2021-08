© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio di sterpaglie in via di Boccea, altezza civico 1452. Sul posto le squadre del comando di Roma dei vigili del fuoco e una botte della Protezione civile. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni. Lievi disagi al traffico per il fumo sprigionato dal rogo. (Rer)