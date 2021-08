Gino Strada: centinaia di persone in coda alla camera ardente del fondatore di Emergency - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Oggi centinaia di persone erano fila in via Santa Croce a Milano per entrare nella camera ardente allestita alla sede di Emergency per portare un ultimo saluto a Gino Strada, medico e fondatore dell'ong scomparso il 13 agosto scorso mentre si trovava in vacanza in Normandia. La camera ardente rimarrà aperta anche domani dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 14. (Video: Agenzia Nova) (Rem)