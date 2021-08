Roma: Pedica (+Europa), Raggi non pensi solo a bici, subito piano bus per settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi non pensi solo alle piste ciclabili. La sindaca non dimentichi anche quest'anno di fare un piano trasporti anti-Covid in vista della riapertura delle scuole e del ritorno di migliaia di persone a lavoro". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, coordinatore del gruppo Più Europa più Roma. "Tra qualche giorno infatti - aggiunge - il vero problema nella Capitale sarà prendere un autobus o la metro senza doversi ritrovare ammassati come le sardine. Servono più mezzi. Solo così si può evitare il caos. Servono più bus, più vagoni della metro - aggiunge Pedica -. Lo diciamo da anni ma Campidoglio e Atac finora hanno solo perso tempo. E anche quest'anno il caos è dietro l'angolo".(Com)