Regno Unito: Covid, 32 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, 104 decessi

- Nel Regno Unito sono stati registrati 32.058 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, con 104 decessi. Questo quanto emerge dai dati del governo britannico, che vedono un calo dei contagi e delle morti associate al coronavirus rispetto alla giornata di venerdì. Come riferisce l'emittente "Sky News", gli esperti sono preoccupati per un ritorno "con forza" della pandemia, mentre prosegue la campagna vaccinale. Altre 57.289 persone hanno avuto il la prima dose di vaccino anti Covid nella giornata di ieri, portando il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una inoculazione a 47.573.794. Questa cifra ora include i ragazzi di 16 e 17 anni. Il ministro della Salute Sajid Javid ha affermato di essere "fiducioso" che una campagna di vaccini di richiamo possa iniziare il mese prossimo, nonostante alcuni esperti richiedano ancora del tempo per valutare se tale iniziativa sia necessaria.(Rel)