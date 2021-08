Milano 2021: Sala, chiamerò candidata M5S, ma non parliamo di convergenze – Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Non vuole sentire parlare di convergenze con il Movimento 5 stelle il sindaco di Milano e candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala, che ha anche annunciato di intendere chiamare la nuova candidata sindaco del movimento, Layla Pavone. Lo ha detto al suo arrivo in via Santa Croce alla casa Emergency dove è stata allestita la camera ardente di Gino Strada rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se siano possibili convergenze con i pentastellati. (Video: Agenzia Nova) (Rem)