- Alle 19.00 di oggi le persone che hanno avuto accesso alla camera ardente per Gino Strada, allestita presso Casa Emergency a Milano, sono state quasi 3000. Lo fa sapere l'associazione in un comunicato. La camera ardente sarà aperta nuovamente dalle ore 10.00 alle ore 22.00, mentre lunedì, con stesso orario di apertura, chiuderà alle ore 14.00 (Com)