Cultura: assessora Roma, Museo unico romano? Da Calenda provocazione elettorale no progetto serio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro proprio per quello che significa visitarlo, cioè ritrovarvi le proprie origini, e non perché espone 'cose'. Così come i Musei capitolini che hanno una storia diversa dal Museo della Civiltà Romana, legata anche al luogo in cui si trovano. La struttura museale è la collezione pubblica più antica del mondo, nata nel 1471, quando il papa Sisto IV donò al popolo romano un gruppo di statue bronzee di grande valore simbolico. A proposito di queste, segnalo che è in esposizione nell’Esedra del Marco Aurelio la mano del colosso bronzeo di Costantino ricomposta con il frammento del dito in bronzo, coincidente con le due falangi superiori di un indice, proveniente dal Museo del Louvre. Gli studi vanno avanti e le scoperte di cui si possono fare vanto i nostri musei capitolini sono tante. Non avrebbe nessun senso modificarne l’identità.Nel suo piano Calenda parte da un assunto esterofilo in base al quale dobbiamo necessariamente ispirarci ad altre città, come Parigi o Londra", prosegue Fruci. (segue) (Rer)