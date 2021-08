Covid: 7.470 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 2,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 7.470 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 7.224 di ieri, per un totale di 4.478.691 dall’inizio dell’epidemia. In calo i decessi, che sono 45 contro i 49 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 255.218 rispetto ai 220.656 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 2,9 per cento mentre ieri era al 3,3 per cento. Gli attualmente positivi sono 133.421 (+1.959 rispetto a ieri) e di questi 3.733 ricoverati con sintomi (+41) e 466 in terapia intensiva (+11) con 40 nuovi ingressi. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 129.222. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.739), Veneto (733) e Toscana (639).(Rin)