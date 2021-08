Lavoro: Bonomi, su smart working strada non è riduzione stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che per proseguire nello smart working la strada sia quella della riduzione dello stipendio. Ma dobbiamo pensare ad un’organizzazione del lavoro diversa e moderna. Le trasformazioni che erano in atto sono state accelerate dal periodo pandemico ma la riduzione dello stipendio non è la strada". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che poi ha commentato la regolamentazione del green pass. "Non abbiamo tempo da perdere, non possiamo aspettare la legge. Abbiamo fatto l’accordo sul protocollo della sicurezza nel momento più difficile del Paese, modifichiamo il protocollo e facciamo subito l’introduzione del green pass - ha spiegato -. Abbiamo il dovere e la responsabilità di mettere in sicurezza non le mense ma tutti i luoghi di lavoro, come anche la scuola, il futuro del Paese". Bonomi ha poi esortato i sindacati alla collaborazione: "ho lanciato a settembre dell’anno scorso nell’Assemblea pubblica di Confindustria il Patto per l’Italia. E’ il momento di lavorare insieme, il Paese non può vivere sulle contraddizioni e le contrapposizioni. Dobbiamo lavorare insieme, io sono disponibile a farlo insieme ai sindacati. I corpi intermedi o i corpi sociali, come meglio li ha chiamati ieri il Presidente della Repubblica, devono fare la loro parte per il Paese".(com)