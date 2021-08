Gino strada: Don Ciotti, con lui Paese perde un po' di coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la perdita di Gino Strada questo Paese “perde un po' di coraggio, lui ci ha insegnato che bisogna avere il coraggio di avere più coraggio, ci ha insegnato nei fatti e non solo nelle parole che bisogna alzare la voce quando tocchiamo con mano la povertà e le diseguaglianze". Lo ha detto don Luigi Ciotti, fondatore di "Libera", al suo arrivo alla camera ardente allestita per Gino Strada alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano. Don Ciotti ha invitato poi a non cercare Strada “nella cenere, il miglior modo di vivere Gino Strada è cercarlo nelle persone che lui ha servito, ha amato e in tutti questi medici e volontari che hanno tracciato un percorso per dare dignità alla gente". A chi gli ha chiesto a cosa avesse pensato nel lungo momento trascorso nella camera ardente, don Ciotti ha risposto che “ci sono tanti pensieri che frullano nella testa, ma il miglior modo di rendere viva la sua memoria è darsi una mossa di più tutti per graffiare di più le coscienze, anche rispetto a quello che sta succedendo in questo momento. Quello che sta succedendo ha bisogno di una risposta immediata da parte di tutti, con responsabilità e ruoli diversi”. “Ci sono olocausti ha sottolineato – che hanno bisogno del nostro impegno, lo chiediamo alla politica perché questa è un Europa che fa più 'cassa comune' che non 'casa comune', abbiamo bisogno di costruire comunità, rapporti, relazioni”. (Rem)