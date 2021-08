Afghanistan: Miccio (Emergency), situazione ci preoccupa moltissimo, ma noi rimarremo lì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione in Afghanistan ci preoccupa tantissimo, ma non ci sorprende, in questi giorni ho riletto 'Buskashì, il libro che Gino Strada ha scritto nel 2002 e sembra che avesse la palla di cristallo e sapesse quello che sta succedendo adesso”. Lo ha detto la presidente di Emergency, Rossella Miccio, parlando con i giornalisti alla sede di via Santa Croce a Milano dove è stata allestita la camera ardente per Gino Strada. “Non ci voleva la palla di cristallo – ha proseguito - bastava conoscere un po' l'Afghanistan e capire quanto la guerra non sia mai la soluzione, anzi la guerra è il problema. Noi rimaniamo lì perché i nostri ospedali sono tra i pochissimi presidi gratuiti e di qualità per la popolazione afghana che non può essere abbandonata”.(Rem)