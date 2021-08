Gino Strada: Miccio (Emergency), da tutto il mondo incoraggiamento per portare avanti suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo stati inondati di affetto, di ricordi, di emozioni di messaggi di incoraggiamento a da tutto il mondo per Gino per quello che ha fatto e per portare avanti questo lavoro: pazienti, autorità, personale degli staff dei nostri ospedali, è davvero una partecipazione che ci fa capire quanto fosse importante il lavoro di Gino e quante persone ha toccato nel profondo, al di là delle nostre idee”. Lo ha detto la presidente di Emergency, Rossella Miccio, parlando con i giornalisti alla sede di via Santa Croce a Milano dove è stata allestita la camera ardente per Gino Strada. “Il mondo – ha concluso - perde una persona che ha sempre creduto che questo mondo potesse essere migliore per tutti non soltanto per pochi, però allo stesso tempo il suo messaggio, il suo lavoro i semi che ha piantato stanno dando frutti. Credo che questo sia davvero il messaggio più grande che ci lascia”.(Rem)