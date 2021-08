Cooperazione: Sereni, riunione Matera importante per affrontare tema sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un filo che lega le riunioni che si sono tenute e si terranno a Matera, Roma e New York sul tema della sicurezza alimentare. Lo ha detto la viceministra degli Esteri Marina Sereni, partecipando al panel “Food Coalition. La sfida della nutrizione in tempo di pandemia” nel corso del Meeting di Rimini. A Matera si è tenuta per la prima volta la riunione G20 che ha avuto come tema la sicurezza alimentare, ha rilevato la viceministra. La pandemia ha avuto degli effetti sugli obiettivi posti negli anni passati, e con la riunione di Materia “abbiamo voluto mettere al centro il rischio che la crisi sanitaria si trasformasse in una crisi alimentare”, ha ricordato Sereni, ricordando la necessità di costruire dei sistemi alimentari “resilienti”. Abbiamo cercato punti in comune sui quali i grandi Paesi del mondo si sono impegnati ad avere impegni comuni realizzabili e verificabili, tenendo insieme “le diverse contraddizioni che noi dobbiamo affrontare in questa fase”. (segue) (Res)