Rai: Soldi-Fuortes, Orsomando ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana

- Con Nicoletta Orsomando scompare “quello che è stato, per quasi 40 anni e per moltissimi italiani, il volto stesso della Rai, con la sua capacità di entrare nelle case di tutti con garbo, eleganza e delicatezza”. Lo affermano la presidente della Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes, unendosi con tutta l’azienda al cordoglio dei familiari. Nicoletta Orsomando, proseguono, “ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione del nostro Paese. A lei va la nostra profonda riconoscenza per aver ‘accolto’ giorno dopo giorno i telespettatori, facendoli sentire parte di una comunità. Un esempio al quale continuare a guardare nello spirito di una Rai che non dimentica le proprie radici, la propria missione e tutti coloro che, come Nicoletta Orsomando, ne hanno fatto la storia”.(com)