Afghanistan: Sibilia, toccanti immagini bambini accolti da Polizia a Fiumicino

- "La Polizia di Stato a Fiumicino in queste ore sta accogliendo i bambini in arrivo da Kabul, strappati al caos e al terrore dell'Afghanistan occupato dai talebani". Lo scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "I poliziotti hanno coinvolto i piccoli distribuendo loro album e matite colorate - prosegue -. È toccante vedere le immagini e i video di questi bambini con i cappellini della Polizia di Stato sorridere felici mentre donne e uomini dello Stato italiano improvvisano giochi e intrattenimenti di ogni tipo. Finalmente un po' di sorrisi dopo giorni di fuga e terrore. Grazie alle forze dell'ordine che incessantemente in questi giorni stanno, col loro lavoro, dimostrando al mondo la vera faccia del nostro Paese". (Rin)