Centrodestra: Berlusconi-Salvini, vertice con ministri e capigruppo FI e Lega

- Riunione a colazione a Villa Certosa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I due leader hanno condiviso l’idea di un rapporto ancora più serrato: per questo riuniranno tutti i ministri di Forza Italia e della Lega, i quattro capigruppo e i vertici dei due partiti per fare il punto della situazione. Lo rende noto un comunicato congiunto. Sarà il primo passo di un percorso di sempre maggiore condivisione delle scelte politiche, si legge nella nota. L’obiettivo è rafforzare il governo Draghi nel cammino verso il taglio della burocrazia, della diminuzione delle tasse e delle riforme, in contrapposizione a Pd e 5 Stelle che pensano a una tassa patrimoniale e allo ius soli.(com)