Afghanistan: fonti talebani, entro due settimane sarà decisa la struttura del futuro governo (2)

- In vista dei colloqui di oggi a Kabul, secondo la stampa internazionale sarebbe stato visto nella capitale afgana anche uno dei leader talebani più ricercati, Khalil Haqqani, su cui gli Stati Uniti hanno posto una taglia da 5 milioni di dollari da parte degli Usa. Il mullah Baradar, numero due dei talebani, ha fatto ritorno il 17 agosto in Afghanistan dal Qatar, dove dirigeva l'ufficio politico del movimento, dopo che il movimento estremista islamico ha preso il controllo della capitale Kabul. Il vice leader e cofondatore del movimento talebano non metteva piede in Afghanistan da vent'anni anni e attualmente dirige l'ufficio politico dei talebani. Nel 2010 è stato arrestato nel vicino Pakistan dalle forze di sicurezza locali e rilasciato nel 2018 quando gli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per lasciare l'Afghanistan. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e lo stesso Baradar - che era il capo negoziatore dei talebani - hanno avuto un colloquio telefonico lo scorso anno dopo che Stati Uniti e talebani hanno firmato uno storico accordo in Qatar nel marzo 2020. Baradar ha anche incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Tianjin, in Cina, lo scorso luglio. (segue) (Res)