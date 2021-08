Afghanistan: fonti talebani, entro due settimane sarà decisa la struttura del futuro governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza per invitare i cittadini statunitensi a evitare di recarsi all'aeroporto di Kabul, dove da giorni c'è una situazione caotica. Nel suo avviso sul proprio sito web, oggi la rappresentanza diplomatica ha scritto che "a causa di potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dell'aeroporto di Kabul, consigliamo ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi all'aeroporto e di evitare i cancelli dell'aeroporto in questo momento, a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo". Secondo fonti della Nato, da quando i talebani hanno preso il controllo di Kabul, circa 12.000 stranieri e afgani che lavoravano per le ambasciate e per le organizzazioni internazionali sono stati evacuati dall'aeroporto di Kabul. Oggi, un KC 767 dell’Aeronautica militare è atterrato a Fiumicino con a bordo 195 persone che erano state evacuate da Kabul la scorsa notte con due C 130J, nel quadro dell’operazione Aquila 1. (segue) (Res)