Afghanistan: fonti talebani, entro due settimane sarà decisa la struttura del futuro governo (4)

- Le "forze della rivolta pubblica" afgana avrebbero sottratto al controllo dei talebani tre distretti nella provincia settentrionale di Baghlan. Lo hanno riferito fonti locali citate dal sito informativo "Tolo news", spiegando che si tratta dei distretti di Pul-e-Hesar, Banu e Deh Salah. Secondo le fonti, gli scontri avrebbero provocato vittime di entrambi i fronti. Si tratta del primo scontro di questo tipo dopo che i talebani hanno preso il controllo di Kabul, in seguito alla caduta di 33 province su 34, evidenzia "Tolo news". La ripresa del controllo dei suddetti tre distretti non è stata finora commentata dai talebani. "Con il sostegno di Dio e dei mujaheddin, tre distretti sono stati liberati, ora ci stiamo muovendo verso il distretto di Khinjan e presto sgombereremo la provincia di Baghlan", ha detto Assadullah, l'ex capo della polizia di Banu. Da parte sua, Ghani Andarabi, l'ex comandante della polizia responsabile dell'autostrada a Baghlan, ha detto: "Abbiamo inflitto enormi perdite ai talebani, attualmente il distretto di Banu è sotto il controllo delle forze di insurrezione pubbliche". Le fonti riferiscono che, dopo essere entrati a Baghlan, i talebani hanno effettuato perquisizioni casa per casa, provocando le ritorsioni della popolazione. (Res)