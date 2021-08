Scozia: comitato esecutivo Snp approva accordo di maggioranza con i Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Partito nazionale scozzese (Snp) ha approvato l'accordo di condivisione del potere raggiunto con i Verdi scozzesi. Lo ha affermato la prima ministra della Scozia e leader dell'Snp, Nicola Sturgeon, tramite il proprio profilo Twitter, rilevando che la bozza di accordo è stata "appoggiata all'unanimità" dal comitato esecutivo dell'Snp "a seguito di una riunione molto ottimista". Le parti hanno pubblicato venerdì i dettagli dell'accordo di cooperazione, che include l'impegno a tenere un referendum sull'indipendenza scozzese entro cinque anni. Nella sua dichiarazione su Twitter, Sturgeon ha affermato che il comitato ha anche concordato un "processo di coinvolgimento dei membri" che include un voto consultivo online degli iscritti. Gli aderenti ai Verdi scozzesi decideranno se accettare l'accordo il prossimo fine settimana. Entrambe le parti vogliono che l'accordo diventi effettivo prima del 31 agosto, quando al Parlamento di Edimburgo, l'Holyrood, dovrebbe essere presentata una dichiarazione programmatica da parte del governo. I partiti di opposizione hanno descritto l'accordo come una "coalizione nazionalista del caos" che sarà un "disastro" per la Scozia, come riferisce l'emittente "Bbc". (Rel)