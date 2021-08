Milano 2021: Sala, chiamerò candidata M5S, ma non parliamo di convergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vuole sentire parlare di convergenze con il Movimento 5 stelle il sindaco di Milano e candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala, che ha anche annunciato di intendere chiamare la nuova candidata sindaco del movimento, Layla Pavone. Lo ha detto al suo arrivo in via Santa Croce alla casa Emregency dove è stata allestita la camera ardente di Gino Strada rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se siano possibili convergenze con i pentastellati. “Non mi pare giusto pensarci neanche per le liste che mi stanno supportando e per gli elettori che vorranno supportarmi , cominciamo ad andare bene alle elezioni e poi si vedrà” ha spiegato Sala sottolineando che "non conosco la candidata del M5s, la chiamerò come ho chiamato tutti quelli che non conoscevo, certamente mi farà piacere conoscerla". Rispondendo a chi gli ha chiesto se con l'M5s in campo sia più diffiicile la vittoria al primo turno, Sala ha replicato che "a Milano è sempre difficile, è successo molto molto raramente e quindi non faccio proclami non dico dobbiamo provarci". L'importante,ha chiosato Sala - è andare avanti per conquistare la fiducia dell'elettorato milanese, meglio non fare alcun tipo previsioni. Semmai per prudenza uno si deve mettere nell'ottica che saranno otto settimane impegnative e dure, psicologicamente e fisicamente".(Rem)