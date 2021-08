Coldiretti: cibo prima ricchezza Paese, vale 25 per cento Pil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali appassionati dell’Italia a tavola ci sono gli Stati Uniti che fanno registrare un balzo delle richieste del 18,4 per cento. Positivo l’andamento anche in Germania – sottolinea Coldiretti - che si classifica al primo posto tra i Paesi importatori di italian food con un incremento del 6,8 per cento, praticamente lo stesso della Francia (+6,7 per cento) che si colloca al terzo posto mentre al quarto c’è la Gran Bretagna dove a causa della Brexit, con l’appesantimento dei carichi amministrativi, l’export alimentare crolla del 4,6 per cento. Fra gli altri mercati si segnala la crescita del 16,5 per cento di quello russo e un vero e proprio balzo in avanti di quello cinese con +57,7 per cento. (segue) (com)