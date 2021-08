Torino: Serracchiani, chi sfregia monumento caduti ha animo miserabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre un animo miserabile per riuscire a distruggere il monumento ai caduti di Nassiriya, serve la volontà di fare male alla memoria delle famiglie e di tutto un Paese rimasto colpito a fondo da quell'attentato. Condanniamo il gesto vile e auspichiamo la cattura dei colpevoli, rinnovando la riconoscenza verso chi ha dato la vita nell'adempimento del dovere". Lo afferma, in una nota, la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani sul monumento di Torino dedicato ai caduti di Nassiriya, divelto e danneggiato la notte scorsa ad opera di ignoti. (Com)