Afghanistan: von der Leyen, Michel e premier spagnolo Sanchez ribadiscono impegno per aiutare la popolazione locale

- L’Unione europea ha il dovere di offrire aiuto alla popolazione afgana, impegnandosi ad assicurare canali sicuri per offrire rifugio a chi fugge dal Paese. Questo il messaggio lanciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita al campo temporaneo presso l’aeroporto militare di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. L’Ue, nelle parole della presidente della Commissione, persegue l’obiettivo di evacuare quante più persone dall’aeroporto di Kabul, motivo per cui esistono dei “contatti logistici” con i talebani, che non rappresentano però un dialogo politico con il movimento estremista. A Madrid, Von der Leyen ha incontrato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, insieme al quale ha tenuto una conferenza stampa, a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Miche. “Dobbiamo offrire aiuto. Non solo agli afgani che stanno arrivando qui in Spagna, ma anche a coloro che sono rimasti in Afghanistan. L’Unione europea è fermamente impegnata nel sostegno alle organizzazioni non governative che operano nel Paese”, ha detto von der Leyen. “Per coloro che non possono tornare o restare in patria, dobbiamo offrire delle alternative. Questo vuol dire, in primo luogo, che dobbiamo offrire canali legali e sicuri a livello globale, organizzati da noi, per coloro che hanno bisogno della nostra protezione”, ha aggiunto. Von der Leyen ha poi ringraziato Sanchez, e l’Alto commissario Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell “per aver preso l’iniziativa di coordinare l’accoglienza dello staff della delegazione Ue in Afghanistan e delle loro famiglie”, e per aver istituito l’hub di Madrid a questo proposito. Il capo del governo spagnolo ha a sua volta messo in luce il ruolo del suo Paese e dell’Ue in questa crisi. “L’Afghanistan non è un luogo estraneo per la Spagna, che ha operato per 20 anni nel Paese”, ha detto. “L'Europa ha risposto. Finché l'Europa avrà bisogno della Spagna, la Spagna ci sarà”, ha detto Sanchez, riconoscendo il lavoro del suo governo nella gestione della crisi afgana. "Voglio ringraziare con immenso orgoglio il lavoro della Polizia e della squadra diplomatica schierata a Kabul, così come le forze armate che partecipano all'operazione di evacuazione”, ha aggiunto il premier. "La Spagna crede che in questo momento stiamo rivendicando il meglio dell'Ue: unità e solidarietà con coloro che ora stanno soffrendo. L'Ue risponde", ha detto ancora Sanchez, rivendicando il ruolo di Madrid in Afghanistan negli ultimi 20 anni. "Questi ultimi 20 anni in Afghanistan non sono stati vani. La Spagna sarà sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, della democrazia e della libertà", ha rilevato il presidente del governo. Crediamo che saranno i fatti a dirci quanto siano credibili i talebani in questa fase. In questo momento l'importante è rispondere a parte della popolazione afghana che vuole partire” dal Paese, ha proseguito. Per Sanchez, la situazione a Kabul “è molto complessa e molto preoccupante”. Intervenendo alla conferenza stampa, Michel ha ricordato a sua volta come per le autorità europee e per i Paesi membri dell’Ue sia prioritario trovare un coordinamento riguardo l’emergenza in Afghanistan. “Si tratta di un’operazione facile? No, ma questa volta i ventisette Paesi membri hanno lo stesso interesse. Nel medio termine dovremo coordinarci con la comunità internazionale, e da qui gli incontri che si terranno nelle prossime settimane. Vogliamo tutelare i diritti umani”, ha detto Michel. (Spm)