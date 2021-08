Gino Strada: Insinna, se vivessimo come ci ha insegnato sarebbe un mondo perfetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se tutti vivessimo come ci ha insegnato Gino Strada sarebbe un mondo perfetto dove tutti possono essere curati e tutti si prendono cura di chi ha bisogno”. Lo ha detto il presentatore Flavio Insinna arrivando alla sede di Emergency in via Santa Croce a Milano per dare l'estremo saluto a Gino Strada insieme a tantissime persone in fila per entrare alla camera ardente. “Sono qui da volontario di Emergency - ha proseguito - si viene per dire grazie ancora una volta a un uomo straordinario che ci ha fatto sognare un mondo di diritti per i più deboli: diritti a essere curati e a prendersi cura per le persone”. “La storia – ha ribadito Insinna - non finisce qua: siamo intimoriti, tramortiti e più soli, ed è purtroppo vero però si continua e credo lui ci direbbe che dobbiamo moltiplicare lo sforzo perché Emergency deve continuare a fare quello che ci ha insegnato Gino Strada: sognare e poi realizzarli quei sogni, costi quello che costi”. (Rem)